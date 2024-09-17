🚀 Бесплатный мастер-класс по программированию для детей 6-14 лет в Омске! Вы мечтаете, чтобы ваш ребенок не только играл в гаджетах, но и использовал их для своего развития и будущей карьеры? На нашем мастер-классе ребенок: 🎮 Создаст свой собственный уровень в Minecraft и запрограммирует персонажа на выполнение команд! Он сам станет разработчиком игры! 🤖 Познакомится с искусственным интеллектом, научится использовать нейросети для учебы, создавать тексты и изображения с их помощью.