После обращения Губерниева губернатор ХМАО Комарова пообещала заполнить зрителями пустые трибуны на биатлоне

Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев переговорил с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой по поводу отсутствия зрителей на соревнованиях по биатлону, которые проводятся в ее регионе.
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