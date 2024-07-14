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Политика как она есть

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«Никогда не видел такого спроса»: в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

«Никогда не видел такого спроса»: в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

В американском штате Пенсильвания небольшой городок Ростравер переживает бум продаж товаров с символикой бывшего американского лидера Дональда Трампа после покушения на него, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного продавца.

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