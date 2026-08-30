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Пункт-А

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Записки астраханского натуралиста. Зачем богомолы меняют цвет

Записки астраханского натуралиста. Зачем богомолы меняют цвет

Автор рубрики – Владимир Паньков Многие считают, что богомолы в основном зеленого цвета, но на самом деле это не совсем так.

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