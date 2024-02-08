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ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

Всероссийская зимняя спартакиада сильнейшихПока наши спортсмены отстранены от международных соревнований, в России проводится всё больше внутренних турниров, которые собирают большинство отечественных звезд.

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