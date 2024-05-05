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Мантуров анонсировал рестайлинг Aurus в 2026 и 2030 годах

Мантуров анонсировал рестайлинг Aurus в 2026 и 2030 годах

Рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 годы. Соответствующий комментарий министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 5 мая опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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