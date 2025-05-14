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5 аномальных зон на карте России. По словам местных здесь происходит необъяснимое

5 аномальных зон на карте России. По словам местных здесь происходит необъяснимое

Россия огромна. И, кажется, где-то между тайгой, болотами и заброшенными дорогами расползается другая реальность — нелогичная, тревожная и совсем не туристическая.

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Комментарии
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ИХ
Ирина Храмцова
Первое фото- это ,, дольмены,, их много на территории Крыма, есть экскурсии , джиппинг,от пос. Лазаревское.
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8 час.
М
ММ
Да без проблем! Едете туда и р-р-разоблачаете! Если останетесь живы и в здравом уме!
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8 час.
И
Игорь
&quot;Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.&quot; Платите очень хорошие деньги, пригласите квалифицированных физиков и математиков, покажу как выглядит интеллектуальная аномалия. Это серьезно. Серьезно и это: говоришь напрямую, не умеешь вешать на уши лапшу - не видать тебе денег как собственных ушей.
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6 час.
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