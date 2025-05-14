5 аномальных зон на карте России. По словам местных здесь происходит необъяснимое

Первое фото- это ,, дольмены,, их много на территории Крыма, есть экскурсии , джиппинг,от пос. Лазаревское.

Да без проблем! Едете туда и р-р-разоблачаете! Если останетесь живы и в здравом уме!

И

Игорь

"Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность." Платите очень хорошие деньги, пригласите квалифицированных физиков и математиков, покажу как выглядит интеллектуальная аномалия. Это серьезно. Серьезно и это: говоришь напрямую, не умеешь вешать на уши лапшу - не видать тебе денег как собственных ушей.