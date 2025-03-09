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«АВА Групп» Вагана Арутюняна: новая аудитория для будущих гениев

«АВА Групп» Вагана Арутюняна: новая аудитория для будущих гениев

«АВА Групп» Вагана Арутюняна: новая аудитория для будущих гениев Тамара АрноВ самом конце января 2025 года прошла торжественная церемония демонстрации обновленной аудитории для занятий преподавателей со студентами в КубГТУ — Кубанском государственном технологическом университете.

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