«АВА Групп» Вагана Арутюняна: новая аудитория для будущих гениев Тамара АрноВ самом конце января 2025 года прошла торжественная церемония демонстрации обновленной аудитории для занятий преподавателей со студентами в КубГТУ — Кубанском государственном технологическом университете.
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