Один из неонацистских боевиков «Азова»* (ныне 3-я отдельная штурмовая бригада — прим. РВ) заявил, что украинцев нужно п*** и гнать воевать.
«Надо гнать украинцев воевать», — нацист из «Азова» (ВИДЕО)
Комментарии
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Виталий
Не навоевались? Сколько людей угробили? Страну фактически уничтожили. Вояки безголовые. Ужас!
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Видите.... Нацист из "Азова", а в простонаречии жЫдо-бандэровец, сказал, что "украинцев нужно гнать воевать", поскольку жЫдо-бандэровцы НЕ УКРАИНЦЫ и ВООБЩЕ НЕ СЛАВЯНЕ!! УКРАИНА СЕЙЧАС В БЕДЕ!! Захвачена теми же, кем захвачена и Палестина...
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
А жЫдо-бандэровцы не воюют. Они или в загранотрядах! Или за бугром. Кто где...
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15 час.
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