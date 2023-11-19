Русская весна
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Русская весна

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«Надо гнать украинцев воевать», — нацист из «Азова» (ВИДЕО)

«Надо гнать украинцев воевать», — нацист из «Азова» (ВИДЕО)

Один из неонацистских боевиков «Азова»* (ныне 3-я отдельная штурмовая бригада — прим. РВ) заявил, что украинцев нужно п*** и гнать воевать.

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Комментарии
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Виталий
Не навоевались? Сколько людей угробили? Страну фактически уничтожили. Вояки безголовые. Ужас!
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Видите.... Нацист из &quot;Азова&quot;, а в простонаречии жЫдо-бандэровец,  сказал, что &quot;украинцев нужно гнать воевать&quot;, поскольку жЫдо-бандэровцы НЕ УКРАИНЦЫ и ВООБЩЕ НЕ СЛАВЯНЕ!! УКРАИНА СЕЙЧАС В БЕДЕ!! Захвачена теми же, кем захвачена и Палестина...
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
А жЫдо-бандэровцы не воюют. Они или  в загранотрядах! Или за бугром. Кто где...
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15 час.

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