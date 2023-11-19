«Надо гнать украинцев воевать», — нацист из «Азова» (ВИДЕО)

Vladimir Lioubimcev

Видите.... Нацист из "Азова", а в простонаречии жЫдо-бандэровец, сказал, что "украинцев нужно гнать воевать", поскольку жЫдо-бандэровцы НЕ УКРАИНЦЫ и ВООБЩЕ НЕ СЛАВЯНЕ!! УКРАИНА СЕЙЧАС В БЕДЕ!! Захвачена теми же, кем захвачена и Палестина...