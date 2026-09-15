Полицейские Казанни установили личность 35-летнего безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления

В июне в полицию Казани поступило сообщение о краже из магазина электроники в поселке Дербышки. Злоумышленник выломал входную дверь, разбил витрину и похитил 12 сотовых телефонов.
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