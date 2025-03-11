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Царьград

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"Страна": Если Россия пойдет на перемирие, Зеленского ждет неприятный сюрприз

"Страна": Если Россия пойдет на перемирие, Зеленского ждет неприятный сюрприз

Зеленский мог согласиться на прекращение огня в надежде, что пойти на это откажется Путин, предполагают журналисты украинского издания "Страна".

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