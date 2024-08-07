Лекция «Гениальный художник или талантливый манипулятор? Психопатология Пикассо»

Что творилось в голове у этого человека, почему именно в таких образах он представлял своих муз и является ли его творчество результатом внутренних комплексов и психологических расстройств? Работы Пабло Пикассо поистине уникальны и неповторимы.
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