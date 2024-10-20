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Мода и Шоу-бизнес

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«Очень важно»: раскрыт секрет отношений тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур после развода

«Очень важно»: раскрыт секрет отношений тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур после развода

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур даже спустя почти 25 лет после развода поддерживают связь. В интервью People дочь артистов, актриса Румер Гленн Уиллис, высказалась об отношениях родителей после расставания.

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