«Очень важно»: раскрыт секрет отношений тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур после развода

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур даже спустя почти 25 лет после развода поддерживают связь. В интервью People дочь артистов, актриса Румер Гленн Уиллис, высказалась об отношениях родителей после расставания.
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