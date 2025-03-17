Стая дроздов упала замертво во время полета в Мексике

Обращали ли вы внимание на то, как косяки птиц перемещаются с безупречной согласованностью, словно это одно целое существо? Однако порой в этой системе случаются сбои – и результаты этих сбоев вселяют ужас.
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