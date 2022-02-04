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Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина

Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина

Берлин, 4 февраля. Украинские требования в адрес Германии становятся все более истеричными. Об этом сообщил депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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