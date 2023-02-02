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Бускетс готов заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт с пониженной зарплатой

Полузащитник Серджи Бускетс согласен остаться в «Барселоне» на новый сезон. По данным журналиста Роджера Сапераса, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас.

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