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Главе клиники в Петербурге дали срок за легализацию мигрантов под видом лечения

Главе клиники в Петербурге дали срок за легализацию мигрантов под видом лечения

  Суд приговорил главу частной клиники в Санкт-Петербурге к 3 годам условно, а его коммерческого директора — к 2 годам колонии общего режима за организацию фиктивного въезда в Россию более 230 иностранцев под видом пациентов.

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