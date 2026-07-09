Главе клиники в Петербурге дали срок за легализацию мигрантов под видом лечения

Суд приговорил главу частной клиники в Санкт-Петербурге к 3 годам условно, а его коммерческого директора — к 2 годам колонии общего режима за организацию фиктивного въезда в Россию более 230 иностранцев под видом пациентов.
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