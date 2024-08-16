«Пора эту историю заканчивать», — Пугачева заявила о разводе на всю страну

Вспомним историю прошлых лет и постараемся разобраться, почему же в свое время некоторые пользователи обвиняли Примадонну в том, что она так и не смогла оказать помощь своей дочке Кристине Орбакайте и выиграть суд против непреклонного и жесткого мужа дочери Руслана Байсарова, забравшего ее внука Дени.