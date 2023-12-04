Рамзан Кадыров обратился к солдатам ВСУ

Глава Чечни призвал бойцов противника сложить оружие.Чеченский лидер опубликовал у себя в Telegram-канале пост с призывом к солдатам противника "одуматься и перестать идти на верную смерть", а также "не выполнять приказы преступного командования", прекратив бессмысленные попытки захлебнувшегося наступления.
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