Рамзан Кадыров обратился к солдатам ВСУ

Глава Чечни призвал бойцов противника сложить оружие.Чеченский лидер опубликовал у себя в Telegram-канале пост с призывом к солдатам противника "одуматься и перестать идти на верную смерть", а также "не выполнять приказы преступного командования", прекратив бессмысленные попытки захлебнувшегося наступления.