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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 10 очками в 8 играх

Форвард «Херши» отличился в матче регулярного чемпионата лиги с «Провиденсом» (2:1) и был признан второй звездой.

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