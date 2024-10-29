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Царьград

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В центре Ростова водитель Mercedes сбил 20-летнюю девушку на переходе

В центре Ростова водитель Mercedes сбил 20-летнюю девушку на переходе

С травмами пешехода доставили в больницу.В Ростове-на-Дону в ночь на 29 октября водитель автомобиля Mercedes-Benz C180 сбил пешехода на Ворошиловском проспекте.

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