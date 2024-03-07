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Царьград

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Шокированный хамством Пугачёвой Стас Михайлов придумал гениальный ответ

Шокированный хамством Пугачёвой Стас Михайлов придумал гениальный ответ

Певец считает, что лучшим способом позлить Аллу Пугачеву станет помощь русской армии.Как ранее писал "Царьград Беларусь", певица Аллу Пугачева затеяла большой скандал, обозвав Стаса Михайлова в ответ на его справедливую критику уехавших из России артистов.

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