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Аргументы и Факты

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Рада утвердила Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины

Рада утвердила Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины

Верховная рада Украины поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Решение было принято на пленарном заседании парламента после внесения соответствующей кандидатуры Владимиром Зеленским.

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