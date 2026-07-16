Рада утвердила Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины

Верховная рада Украины поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Решение было принято на пленарном заседании парламента после внесения соответствующей кандидатуры Владимиром Зеленским.
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