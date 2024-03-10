Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Александр Симаков Везде разные даты были выдачи авансов и зарплат. Если бы выдавали всем в один день - банки бы не справились с таким наплывом кассиров. У нас аванс был 25-го, зарплата 12-го.

Александр Симаков Никто СССР не обгаживает. Правда о тех временах - это не обгаживание. Просто некоторые политические силы пытаются въехать во власть на коньке "халявного СССР", запудривая молодёжи головы байками о "райской жизни". Это почти то же самое, как украинской молодёжи запудривали мозги "райской жизнью" в ЕС. Или молодёжи СССР внушали байки о райской "забугорной жини". СССР променяли на джинсы и жвачку, Украину - на кружевные трусики. Что касается СССР, то о нём можно говорить, как о покойнике - или хорошо, или ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ.