Вот только не надо на меня кричать! Это я тем, кто сейчас по известному принципу: "Не читал, но осуждаю!" собирается пролистнуть статью, броситься в комментарии и кричать, что я всё вру, что не жил в СССР, как они это делали под другой моей статьёй о существующем сейчас социализме в России.
Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир
Комментарии
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Александр Симаков
Везде разные даты были выдачи авансов и зарплат. Если бы выдавали всем в один день - банки бы не справились с таким наплывом кассиров. У нас аванс был 25-го, зарплата 12-го.
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38 мин.
Александр Симаков
Никто СССР не обгаживает. Правда о тех временах - это не обгаживание. Просто некоторые политические силы пытаются въехать во власть на коньке "халявного СССР", запудривая молодёжи головы байками о "райской жизни". Это почти то же самое, как украинской молодёжи запудривали мозги "райской жизнью" в ЕС. Или молодёжи СССР внушали байки о райской "забугорной жини". СССР променяли на джинсы и жвачку, Украину - на кружевные трусики. Что касается СССР, то о нём можно говорить, как о покойнике - или хорошо, или ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ.
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27 мин.
Сергей Одинцов
Фаина, читайте внимательнее. Автор пишет не о том, что давали или не давали бесплатное жильё, а о том, что оно не было бесплатным. Жильё было оплачено всеми работающими в СССР, а получили бесплатно не все.
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21 мин.
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