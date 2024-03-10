Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Одинцов
    Фаина, читайте внимательнее. Автор пишет не о том, что давали или не давали бесплатное жильё, а о том, что оно не был...Не люблю я сказоч...
  • Александр Симаков
    Никто СССР не обгаживает.  Правда о тех временах - это не обгаживание. Просто некоторые  политические силы  пытаются ...Не люблю я сказоч...
  • Александр Симаков
    Везде разные даты были выдачи авансов и зарплат. Если бы выдавали всем в один день - банки бы не справились с таким н...Не люблю я сказоч...

Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Вот только не надо на меня кричать! Это я тем, кто сейчас по известному принципу: "Не читал, но осуждаю!" собирается пролистнуть статью, броситься в комментарии и кричать, что я всё вру, что не жил в СССР, как они это делали под другой моей статьёй о существующем сейчас социализме в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Везде разные даты были выдачи авансов и зарплат. Если бы выдавали всем в один день - банки бы не справились с таким наплывом кассиров. У нас  аванс был 25-го, зарплата 12-го.
Ответить
38 мин.
Александр Симаков
Никто СССР не обгаживает.  Правда о тех временах - это не обгаживание. Просто некоторые  политические силы  пытаются въехать во власть на коньке &quot;халявного СССР&quot;, запудривая молодёжи головы байками о &quot;райской жизни&quot;.  Это почти то же самое, как украинской молодёжи запудривали мозги &quot;райской жизнью&quot; в ЕС.  Или молодёжи СССР внушали байки о райской &quot;забугорной жини&quot;.  СССР  променяли  на джинсы и жвачку, Украину - на кружевные трусики.  Что касается СССР, то о нём можно говорить, как о покойнике - или хорошо, или ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ.
Ответить
27 мин.
Сергей Одинцов
Фаина, читайте внимательнее. Автор пишет не о том, что давали или не давали бесплатное жильё, а о том, что оно не было бесплатным. Жильё было оплачено всеми работающими в СССР, а получили бесплатно не все.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх