Китай отверг доклад Великобритании по Гонконгу

Китай решительно выступает против доклада Великобритании по вопросу Гонконга, который он считает вмешательством во внутренние дела Китая, унижающим права человека и верховенство закона в регионе, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает romanian.
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