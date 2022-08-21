Менее развитые азиатские страны могут остаться без газа из-за роста цен на топливо

В ближайшее время не все азиатские страны смогут обеспечить своих жителей газом. Индекс JKM (показывает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) достиг 60 млн долларов за 1 млн BTU (британская тепловая единица).