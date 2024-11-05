Отставка Владимира Уйбы: как врач стал губернатором Коми и куда он двинется дальше

Глава республики Коми Владимир Уйба 5 ноября заявил об уходе со своей должности. Он не назвал причину своей отставки, но отметил, что российский президент Владимир Путин дал ему новый фронт работы на федеральном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии