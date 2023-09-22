Карелия.ньюс

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В Карелии отопительный сезон начнется раньше, чем разрешают нормативы

Глава Карелии поручил при подключении отопления не ориентироваться на 8 градусов. Актуальный для жителей Карелии вопрос о начале отопительного сезона сегодня обсудили на совещании правительства, которое проводил глава республики Артур Парфенчиков.

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