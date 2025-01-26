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У Тахмины Самадовой нашелся защитник на Соловьев Лайф

У Тахмины Самадовой нашелся защитник на Соловьев Лайф

ТЕМА. ГЛАВНОЕ В Мытищах задержана таджичка Тахмина Самадова, подозреваемая в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Всех чиновников гнать! Без права! Только мытьтуалеты!
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50 мин.
Светлана Коваленкова
Они как цыгани наши!
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22 мин.
ЮВ
Юрий Вершинин
А тахминянский мастурбек кроме махания своей шишкой руками может что нибудь делать?
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10 мин.

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