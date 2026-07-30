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Воронежские новости

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Суд рассмотрит арест ещё двух топ-менеджеров воронежской «ЭФКО»

Суд рассмотрит арест ещё двух топ-менеджеров воронежской «ЭФКО»

В Мещанский районный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте председателя совета директоров расквартированной в Воронеже группы компаний «Эфко» Валерия Кустова и генерального директора АО «УК «Эфко»» Евгения Ляшенко.

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