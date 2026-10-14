Сбербанк подтвердил атаку беспилотников на дата-центр в Балакове

В ночь на сегодня дроны атаковали дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. Банк подтвердил инцидент и заверил, что все системы и сервисы работают штатно, сбоев не было.
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