Киевские власти впали в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступленияВ украинском правительстве намечаются панические настроения в связи с нехваткой иностранного оружия в войсках и провалом контрнаступления на всех фронтах.
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