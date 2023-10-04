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Киевские власти впали в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

Киевские власти впали в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

Киевские власти впали в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступленияВ украинском правительстве намечаются панические настроения в связи с нехваткой иностранного оружия в войсках и провалом контрнаступления на всех фронтах.

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