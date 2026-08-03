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Всё о женщинах

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Названо самое модное нижнее белье

Названо самое модное нижнее белье

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное нижнее белье. Материал появился на сайте издания. Журналисты проанализировали показ международной ассоциации Lingerie Francaise, объединяющей ведущие французские бельевые дома.

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