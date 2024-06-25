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Военное обозрение

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Западная пресса: В первое полугодие 2024 года в Германии обанкротились 11 тысяч компаний

Западная пресса: В первое полугодие 2024 года в Германии обанкротились 11 тысяч компаний

Фиксируется рекорд по банкротствам немецких фирм за последние десять лет, что свидетельствует о нарастающих проблемах в экономике ФРГ.

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