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Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

Собственную жизнь на Украине приходится покупать многократно, но гарантий никаких Дмитрий Родионов Фото: Yuliia Ovsyannikova/Ukrinform via ZUMA Wire/TASS Материал комментируют: Лариса Шеслер Сергей Веселовский Сотрудники украинской полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки.

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