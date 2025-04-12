Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

Собственную жизнь на Украине приходится покупать многократно, но гарантий никаких Дмитрий Родионов Фото: Yuliia Ovsyannikova/Ukrinform via ZUMA Wire/TASS Материал комментируют: Лариса Шеслер Сергей Веселовский Сотрудники украинской полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки.