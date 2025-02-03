Во Владивостоке прошло шествие с драконом в честь китайского Нового года

Владивосток, 2 февраля /Синьхуа/ -- В субботу во Владивостоке состоялось праздничное шествие с драконом в честь китайского Нового года /праздник Весны/, которое также было приурочено к фестивалю "Неделя китайской культуры в Музее Города".
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