Учитель из Алексеевского района провела интерактивный урок в Музее Победы

Накануне Дня Московского народного ополчения в Музее Победы на Поклонной горе педагог начальных классов школы № 1539 в Алексеевском районе Ольга Александровна Калаева дала интерактивный урок «Маленькие герои большой войны».
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