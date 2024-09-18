Совместную пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана – Немецкие СМИ

Астана стала инициатором отмены пресс-конференции президента Казахстана и канцлера ФРГ. Выяснилось, что именно Казахстан решил отменить пресс-конференцию президента страны Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца.
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