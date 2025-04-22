Зеленский норовит убрать Кличко с должности мэра Киева

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
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