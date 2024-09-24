Бургер со свининой

Количество порций: 4 Время приготовления: 40 Минут Для соуса: Майонез легкий — 3 столовых ложки Паста томатная — 2 чайных ложки Сок лимона — 2 чайных ложки Паприка — 0,75 чайных ложки Чеснок — 1 зубчик Перец черный молотый — по вкусу Для бургеров: Колбаса копченая с перцем (чоризо) — 75 грамм Фарш свиной — […].
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