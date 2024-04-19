Более глубокое изучение микробиома кишечника показывает изменения, связанные с массой тела

Исследователи из медицинского центра Cedars-Sinai выявили, что значительные различия в микробах тонкого кишечника тесно связаны с различиями в массе тела: от нормального индекса массы тела (ИМТ) до ожирения.
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