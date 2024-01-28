Выгодно ли России продавать свою нефть в Китай Татьяна АрестоваВзаимодействие России и Китая в энергетическом секторе остается под пристальным вниманием США, вызывая истерическое желание разрушить сотрудничество стран.
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