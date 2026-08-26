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Рособрнадзор рус теле һәм җәмгыять белеме буенча төп дәүләт имтиханын бәяләүне үзгәртте

Рособрнадзорда төп дәүләт имтиханының контроль үлчәү материаллары структурасында һәм эчтәлегендә үзгәрешләр турында хәбәр иттеләр.

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