АТОР опровергла необходимость отмены поездок на Мальдивы и во Вьетнам осенью

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировала появившиеся рекомендации воздержаться от поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам в осенний период, отметив, что эти заявления содержат серьезные фактические ошибки и не учитывают региональные особенности климата и официальные прогнозы.
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