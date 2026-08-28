АТОР опровергла необходимость отмены поездок на Мальдивы и во Вьетнам осенью

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировала появившиеся рекомендации воздержаться от поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам в осенний период, отметив, что эти заявления содержат серьезные фактические ошибки и не учитывают региональные особенности климата и официальные прогнозы.