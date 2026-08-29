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Регионы России

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Расшифрована древнейшая карта мира на вавилонской глиняной табличке

Расшифрована древнейшая карта мира на вавилонской глиняной табличке

Артефакт, известный как Imago Mundi или Вавилонская карта мира, хранится в Британском музее. Он был найден в 1882 году археологом Хормуздом Рассамом в Сиппаре, на территории современного Ирака.

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Новый комментарий от пользователя
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ВАЛЕРИЙ

Интересно, почему  Imago Mundi, найденная на территории Ирака хранится в мелкобритании ? На каком основании ? Если из британского музея вернуть все награбленное в страны происхождения, в нем (скорее всего!), останется всего лишь пара ржавых гвоздей от кораблей  викингов, завоевавших в свое время этот вонючий остров.