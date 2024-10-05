Президент США призывает Израиль не бомбить нефтяные объекты Ирана

Президент США Джо Байден отметил, что, тогда как израильское руководство еще не решило, что будет делать в ответ на действия Ирана, он бы на месте Тель-Авива воздержался от ударов по нефтяным месторождениям Ирана, вместо этого рассмотрев другие возможные альтернативы.