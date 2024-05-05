Правительство утвердило создание комиссий по противодействию нелегальной занятости

Положение о создании межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости утверждено Правительством Российской Федерации, следует из опубликованного 4 мая на портале правовых актов документа.
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