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Новости Липецка

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В Липецкой области пресекли незаконную продажу сим-карт

В Липецкой области пресекли незаконную продажу сим-карт

Прокуратура обнаружила сайты с объявлениями о продаже сим-карт без предъявления документов, суд удовлетворил иск о запрете такой информации.

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