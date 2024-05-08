Трамп: Байден не справится, если ему придется иметь дело с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не справится, если ему придется иметь дело с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а также с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и североевропейским лидером Ким Чен Ыном.
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