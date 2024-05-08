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Трамп: Байден не справится, если ему придется иметь дело с Путиным

Трамп: Байден не справится, если ему придется иметь дело с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не справится, если ему придется иметь дело с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а также с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и североевропейским лидером Ким Чен Ыном.

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Комментарии
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А
Александр
Не справится. СП подорваны, Трамп из судов и тюрьмы не вылезает. Забавно как люди ведутся на рыжих балагуров и в Америке, и у нас.
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14 час.

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