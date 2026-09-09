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Царьград

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Ольга Филиппова показала 21-летнюю дочь на шоу «Сны Пушкина»

Ольга Филиппова показала 21-летнюю дочь на шоу «Сны Пушкина»

Актриса Ольга Филиппова впервые за длительный период появилась на публике с дочерью Вероникой. Общественность отметила сходство 21-летней девушки с отцом Владимиром Вдовиченковым.

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